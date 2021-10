Vidal: «Cile-Venezuela, ci giochiamo la vita! Faremo del nostro meglio»

Vidal ha parlato del prossimo match di Qualificazioni Mondiali del Cile contro il Venezuela. Queste le parole del centrocampista dell’Inter ai canali ufficiali della sua nazionale, raccolte dal quotidiano cileno La Tercera.

SFIDA DECISIVA – Arturo Vidal ha analizzato la prossima partita del Cile contro il Venezuela, in programma il 15 ottobre: «Abbiamo visto la partita del Venezuela con l’Ecuador. È una squadra che arriva con fiducia. Ha ottenuto un buon risultato. Ha la speranza di qualificarsi al Mondiale, ma anche noi siamo molto contenti. Sappiamo che ci giochiamo la vita contro il Venezuela e cercheremo di fare del nostro meglio e continuare a migliorare quanto fatto contro il Paraguay (vedi articolo). I tifosi? Si sente quando giochi in casa con la gente. È stato un grande supporto in questo momento in cui la situazione in cui ci trovavamo era piuttosto complicata. Ci ha aiutato molto a raggiungere l’obiettivo, i tre punti, e a festeggiare. Quel supporto era necessario».

Fonte: latercera.com