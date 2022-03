Vidal: «Cile-Uruguay difficile, ma non dipendeva da noi! Momento triste»

Vidal dopo la sconfitta in Cile-Uruguay 0-2 (vedi articolo), decisiva per la qualificazione al Mondiale, intervistato da TNT Sports ha parlato del futuro della sua nazionale.

SENZA MONDIALE – Arturo Vidal parla di Cile-Uruguay e della mancata qualificazione al Mondiale: «La partita è stata molto difficile ma non dipendeva solo da noi. All’intervallo conoscevamo già i risultati di Perù e Colombia. Finisce un ciclo molto triste e il calendario è stato difficile per noi, in questo doppio appuntamento avevamo due squadre già classificate e l’Uruguay non l’ho mai visto giocare rilassato come oggi. Se fossimo stati entrambi in lotta per la classifica sarebbe stato diverso. Bisogna pensare a cosa di buono è stato fatto. Ringrazio i tifosi per l’affetto, dobbiamo sperare nei nuovi giocatori. Cambio allenatore? Non decido io, il maestro (Lasarte, ndr) ha fatto un ottimo lavoro, c’è stato un cambiamento difficile che ci ha riguardato tutti. Se dovesse continuare va bene».