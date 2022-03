Vidal: «Cile, sto bene e sono super motivato. Fare di nuovo la storia»

Arturo Vidal, centrocampista dell’Inter, ha parlato al suo arrivo in Cile per unirsi alla sua Nazionale per affrontare Brasile e Uruguay.

QUALIFICAZIONI MONDIALI – Queste le parole di Arturo Vidal, centrocampista dell’Inter, al suo arrivo in Cile per unirsi alla sua Nazionale per affrontare Brasile e Uruguay, match validi per la qualificazione ai prossimi Mondiali in Qatar. «Sto bene. Super motivato. Speriamo di fare bene – si legge su AS Chile –. Non ho parlato con nessuno, solo Alexis (Sanchez, ndr). Ora inizieremo a parlare della partita e di quello che dovremo affrontare. Sono due partite molto difficili. Bella sfida per fare di nuovo la storia con la Nazionale. Speriamo di sì. Proviamo a prepararci nel migliore dei modi».