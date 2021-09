Vidal: «Cile, è triste perdere così. A cosa serve il VAR? Non capisco!»

Vidal mastica amaro dopo la sconfitta contro il Brasile per il rigore non dato praticamente al termine del match, sfida valida per la qualificazione al Mondiale (vedi articolo). Di seguito le parole del centrocampista dell’Inter ai microfoni di La Tercera.

SCONFITTA – Vidal quasi sul finire di Cile-Brasile viene atterrato in area di rigore da Casemiro. Scoppia la rabbia dei giocatori e la contestazione dei tifosi allo stadio: l’arbitro non consulta neanche il VAR. Al termine della partita il centrocampista dell’Inter per evitare possibili sanzioni ha commentato con tono moderato: «È triste perdere così. Non abbiamo sfruttato le opportunità che abbiamo avuto e loro lo hanno fatto. Se gliene dai uno, ne approfittano. Ce ne andiamo tristi. A cosa serve il VAR? Non capisco. Mi stupisce come la gente non si preoccupi. Ma non voglio parlare di questo. Mi prendono le parole e poi puniscono me, o la Nazionale. È già successo».

Fonte: latercera.com