Vidal: «Brasile-Cile? L’arbitro ha fatto il pagliaccio! Sanchez infortunato»

Vidal spara a zero contro l’arbitro di Brasile-Cile, l’argentino Loustau. Il centrocampista dell’Inter, a seguito del match di Copa América che la sua nazionale ha perso 1-0, conferma poi l’uscita di Sanchez per infortunio (vedi articolo).

MANCATO POCO – Il Cile ha avuto un po’ di sfortuna stanotte contro il Brasile, per una serie di situazioni andate contro. Arturo Vidal, però, mette il carico da novanta sull’arbitro Patricio Loustau, che a suo dire ha permesso alla Seleçao di fare ciò che voleva: «Questa partita necessitava di un arbitro serio, non uno che voleva fare il pagliaccio. Abbiamo dato tutto, c’è mancato il gol, però se c’è un arbitro che non ti lascia giocare e che vuole essere il padrone dello spettacolo è difficile. Sono triste, perché meritavamo di più. Ha vinto il favorito, usciamo a testa alta. Se giochiamo come abbiamo fatto oggi e abbiamo più tempo per lavorare, potremmo tornare all’intensità di sempre. Alexis Sanchez? Si è infortunato, speriamo recuperi velocemente».

Fonte: AS