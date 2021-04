Verratti positivo al Covid-19, si allarga “focolaio” Italia: la situazione

Verratti positivo al Covid-19. A darne notizia è Paris Saint-Germain con un post sul proprio account Twitter. Il centrocampista italiano era però assente nella trasferta in Lituania dell’Italia

ALTRO POSITIVO – Marco Verratti positivo al Covid-19. Aumentano quindi i contagi all’interno del gruppo squadra dell’Italia durante gli impegni per le qualificazioni ai Mondiali del 2022. Dopo i membri dello staff e Leonardo Bonucci, il centrocampista del Paris Saint-Germain è il secondo giocatore. Da sottolineare come l’ex Pescara non sia partito con il gruppo azzurro alla volta della Lituania a causa di un infortunio nel match contro la Bulgaria. In mattinata è arrivato l’esito invece dei tamponi fatti nella giornata di ieri da Alessandro Bastoni, Stefano Sensi e Nicolò Barella (leggi articolo).

Suite au dernier test PCR Sars-Cov2, Marco Verratti est confirmé positif. Il va donc respecter l’isolement et est soumis au protocole sanitaire approprié. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 2, 2021