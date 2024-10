Venezuela-Argentina non è iniziata, gara posticipata: il motivo!

Venezuela-Argentina doveva iniziare alle 23, ma la partita valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026 non è ancora cominciata. Il motivo.

GARA RITARDATA – Venezuela-Argentina non si sta giocando. Il match, valevole per le qualificazioni ai Mondiali del 2026, non si sta svolgendo allo stadio Monumentale di Maturín. Il motivo è legato alle condizioni atmosferiche, che hanno praticamente reso il campo impraticabile. Troppa pioggia, tant’è che il pallone rotola malissimo. L’arbitro, insieme ai giocatori, hanno deciso di posticipare la partita. Intanto, i due tecnici hanno già diramato le formazioni ufficiali della partita, con Lautaro Martinez non presente tra i titolari. Da capire adesso se la partita verrà recuperata più tardi.

Venezuela-Argentina temporaneamente sospesa: cosa succede?

CHE SUCCEDE – Temporaneamente sospesa Venezuela-Argentina, match per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Difficilmente la partita potrà essere rinviata, anche perché lunedì la Seleccion giocherà in casa contro l’Ecuador. Da capire se inizierà con un grande ritardo. Lautaro Martinez, capitano dell’Inter e ultimo capocannoniere della Copa America, partirà comunque dalla panchina per la gioia dell’Inter. In avanti, torna Leo Messi per Scaloni, che nell’ultima sosta di settembre non ha potuto impiegare il giocatore dell’Inter Miami. La nazionale argentina è prima nel girone sudamericano con 18 punti all’attivo.