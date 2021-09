Venezuela-Argentina, formazioni ufficiali: Lautaro Martinez dal 1′ con Messi

Venezuela-Argentina, sfida valevole per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, si gioca allo Stadio Olimpico de la UCV di Caracas alle 02:00. Il Commissario Tecnico Lionel Scaloni sceglie il numero 10 dell’Inter Lautaro Martinez per guidare il suo attacco. In panchina Correa.

COPPIA NERAZZURRA – Il numero 10 dell’Inter Lautaro Martinez parte titolare in attacco nel match Venezuela-Argentina, partita valevole per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. L’altro attaccante nerazzurro, Joaquin Correa, parte invece dalla panchina pronto a subentrare nella ripresa. Queste le scelte ufficiali.

VENEZUELA-ARGENTINA – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Venezuela: Fariñez; A. González, Ferraresi, Velázquez, O. González; Savarino, Rincón, José Martínez, Soteldo; Josef Martínez, Ramírez.

A disposizione: Graterol, Romo, Villanueva, Moreno, A. Martínez, Vargas, Murillo, Carrillo, Otero, Hurtado, Hernández, Castillo.

Commissario tecnico: L. González

Argentina: E. Martínez; Molina, Pezzella, Otamendi, Acuña; De Paul, G. Rodríguez, Lo Celso; Di María, Messi, Lautaro Martínez.

A disposizione: Rulli, Musso, L. Martínez Quarta, Tagliafico, Montiel, Ángel Correa, Domínguez, Palacios, N. González, Joaquín Correa, Gómez, Dybala.

Commissario tecnico: L. Scaloni