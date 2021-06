Vecino, Venezuela-Uruguay per lui dura solo un tempo: sostituito

Vecino ha già concluso Venezuela-Uruguay, partita delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Il centrocampista dell’Inter è uscito all’intervallo. 0-0 il parziale.



SOLO UN TEMPO – In Venezuela-Uruguay appena quarantacinque minuti per Matias Vecino. Il centrocampista dell’Inter, partito titolare, è rimasto negli spogliatoi all’intervallo. Il commissario tecnico della Celeste, Oscar Washington Tabarez, l’ha sostituito con Matias Vina. Doppio cambio per l’Uruguay, perché in contemporanea Nahitan Nandez (curiosamente obiettivo di mercato nerazzurro) ha rilevato Jonathan Rodriguez. Non dovrebbe trattarsi di qualche problema fisico per Vecino, ma semplice avvicendamento. Questo considerando anche la lunga inattività per l’infortunio che lo ha condizionato per gran parte della stagione.