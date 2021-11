Vecino rimesso centrale dall’Uruguay: il test di Tabarez per l’Argentina

Vecino non gioca dal 27 ottobre, quando è subentrato in Empoli-Inter. Il centrocampista è però una pedina fondamentale per Tabarez e lo ha provato nell’undici dell’Uruguay per l’Argentina.

LA VIGILIA – Poco più di quarantotto ore e l’Uruguay ospiterà l’Argentina nelle qualificazioni ai Mondiali. Si giocherà a mezzanotte italiana fra venerdì e sabato all’Estadio Campeon del Siglo di Montevideo, la casa del Penarol. Oggi Oscar Washington Tabarezha provato la squadra in vista del match decisivo, visto che la Celeste rischia di non andare in Qatar. Matias Vecino, ovviamente, era presente. Il centrocampista con l’Inter è rimasto in panchina nelle ultime tre partite, non gioca titolare dal 28 settembre contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League. Quasi scontata la sua presenza dal 1′, secondo Ovacion Digital questa è la formazione provata: Muslera; Caceres, Godin, Giménez, Piquerez; Nandez, Vecino, Torreira, Bentnacur; Rodriguez, Suarez.