Vecino non molla nonostante la sconfitta dell’Uruguay: «È solo l’inizio!»

Il suo Uruguay non ha brillato nel match contro l’Argentina, uscendo sconfitto per 1-0. Matias Vecino prova a risollevare il morale dei compagni con un post sul suo profilo Instagram.

FORZA URUGUAY – Matias Vecino è partito dalla panchina nella partita Uruguay-Argentina di Copa America ed è subentrato nella ripresa. Non ha demeritato, dando ordine ed equilibrio al centrocampo. Ma i suoi sforzi sono stati vani, in quanto ad imporsi è stata l’Argentina del suo compagno in nerazzurro Lautaro Martinez (vedi articolo). Il centrocampista dell’Inter ha voluto comunque motivare i propri compagni con un post su Instagram, indicando che è solo l’inizio e nulla è perduto. Queste le sue parole: «Lavorare, correggere e migliorare! Questo è solo l’inizio! Forza Uruguay». Ecco il post:

