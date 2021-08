Vecino: «No alla nazionale? Dall’Inter nessuno me l’ha impedito! No problemi»

Vecino ha risposto alla convocazione dell’Uruguay. Il centrocampista dell’Inter sarà impegnato nelle qualificazioni in casa del Perù (alle 3 della notte italiana fra giovedì e venerdì), con la Bolivia (alle 24 di lunedì 6) e sempre in casa con l’Ecuador (notte fra giovedì 9 e venerdì 10 settembre, a mezzanotte e 30). Di questo ne ha parlato a Republica in patria.

NESSUN PROBLEMA – Anche in serata Giuseppe Marotta ha segnalato i problemi con i nazionali (vedi articolo). Matias Vecino smentisce ci siano state richieste particolari: «Si tratta, più che altro, di qualcosa che è uscito sulla stampa. Da parte del club nessuno mi ha impedito di partire, né me l’ha suggerito. È vero, ci sono stati dei dubbi, ma nessuno ha avuto problemi. L’unico è Maxi Gomez, che mi ha detto che qualcosa in Spagna è successo, ma più che altro per la terza partita perché perderebbe quella di Liga. Da parte dei club questa è una problematica comprensibile. Come funziona al rientro? Fai un test e poi ti riaggreghi al gruppo. Per ora è stato tutto tranquillo per noi, il club ci ha fatto i test per viaggiare e in nessun caso ci ha detto qualcosa».

Fonte: Republica.com.uy