Vecino, gol annullato ma ininfluente: l’Uruguay batte il Paraguay

Vecino protagonista in Uruguay-Paraguay. Il centrocampista dell’Inter si è visto annullare un gol, ma la Celeste ha comunque vinto 1-0 chiudendo il Gruppo B al secondo posto.

BUON PROTAGONISTA – Si sta ritagliando uno spazio importante Matias Vecino in questa Copa América. Il centrocampista dell’Inter, dopo dodici mesi molto travagliati per i problemi fisici, con l’Uruguay sta trovando continuità di prestazioni e rendimento. Contro il Paraguay vince 1-0 e gioca titolare, ma è il suo compagno Nahitan Nandez a guadagnarsi il rigore (fallo di Angel Romero) che trasforma Edinson Cavani al 20’. Prima dell’intervallo proprio Vecino raddoppierebbe, con un tocco di punta che sbatte sul palo ed entra, ma c’è un fuorigioco di Cavani nel corso dell’azione e l’assistente annulla. Vecino lascia il posto a Martin Caceres al 57’: riposo di mezz’ora, in vista dei quarti di Copa América. L’Uruguay, grazie all’1-0 finale, chiude secondo e sfiderà la Colombia.