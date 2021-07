Vecino: «Forza Uruguay, ci riproveremo. Il calcio dà sempre possibilità»

Matías Vecino, centrocampista dell’Inter e dell’Uruguay, ha parlato dell’eliminazione della sua nazionale dalla Copa América (vedi articolo).

VOLTARE PAGINA – Matías Vecino suona la carica e volta subito pagina dopo l’eliminazione del suo Uruguay ai quarti di finale di Copa América contro la Colombia. Questo il suo bel messaggio sul suo profilo Instagram ufficiale: «Sempre uniti, nella gioia e nel dolore! Per fortuna il calcio ti offre sempre la possibilità di riprovarci ed è quello che faremo! Correggendo gli errori e imparando da loro, torneremo alla carica per lottare per nuovi obiettivi. Dando sempre tutto per la celeste. Oggi più che mai, forza Uruguay!».

View this post on Instagram A post shared by M A T I A S V E C I N O (@vecino)