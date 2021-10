Vecino confermato dall’Uruguay: parte dopo Sassuolo-Inter, per tre partite

L’Uruguay ha confermato in serata i convocati per le tre partite di qualificazione ai Mondiali dell’imminente sosta di ottobre. Nessuna sorpresa su Vecino, già inserito nella lista preliminare due settimane fa (vedi articolo). La Celeste giocherà contro Colombia (l’8 ottobre all’1 di notte in Italia), Argentina (in trasferta l’11 ottobre all’1.30 di notte) e Brasile (in trasferta alle 2.30 del 15 ottobre, poco meno di trentasei ore prima di Lazio-Inter).

URUGUAY – I CONVOCATI PER OTTOBRE

Portieri: Martin Campana, Fernando Muslera, Sergio Rochet;

Difensori: Ronald Araujo, Martin Caceres, Sebastian Coates, José Maria Giménez, Diego Godin, Giovanni Gonzalez, Joaquin Piquerez, Matias Vina;

Centrocampisti: Rodrigo Bentancur, Nicolas de la Cruz, Fernando Gorriaran, Nahitan Nandez, Brian Rodriguez, Lucas Torreira, Federico Valverde, Matias Vecino;

Attaccanti: Agustin Alvarez, Edinson Cavani, Giorgian de Arrascaeta, Darwin Nunez, Gaston Pereiro, Luis Suarez, Facundo Torres.