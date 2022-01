L’Uruguay di Vecino si rialza: vince in Paraguay e punta i Mondiali

Dopo un punto nelle ultime cinque giornate, con quattro sconfitte consecutive, l’Uruguay si risolleva. La Celeste vince 0-1 in Paraguay e si rilancia, ma contro il Venezuela non avrà Vecino squalificato (vedi articolo).

DI MISURA – Buono l’esordio per Diego Alonso come commissario tecnico dell’Uruguay. Il successore del leggendario Oscar Washington Tabarez vince 0-1 in casa del Paraguay e sale al quarto posto con 19 punti, rimettendo la Celeste nei posti che valgono i Mondiali. Dopo un quarto d’ora corner sul secondo palo, sponda e di testa Luis Suarez prende la traversa. Al 24′ l’incrocio è per Diego Godin, sulla respinta si fionda Matias Vecino ma calcia addosso al portiere. Il centrocampista dell’Inter (in campo tutto l’incontro) al 43′ si fa ammonire: salterà il Venezuela martedì notte e farà ritorno prima in Italia, era diffidato. Il gol partita per l’Uruguay arriva al 50′: verticalizzazione di Godin a pescare Suarez in posizione regolare, conclusione sul primo palo e il portiere di casa è sorpreso, 0-1. Il risultato non cambia più, nonostante sei minuti di recupero (dove al 94′ viene espulso il paraguayano Gustavo Gomez – ex Milan – per doppio giallo). Per l’Uruguay sono tre punti fondamentali.