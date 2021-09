L’Uruguay non fa sconti: Vecino già convocato per ottobre e per tre partite!

L’Uruguay, all’indomani delle scelte della CONMEBOL per il calendario di ottobre, ha già dato i pre-convocati per la prossima sosta. Fra questi, ovviamente, c’è Vecino: preallertato per le sfide contro Colombia (8 ottobre all’1 di notte), Argentina (in trasferta l’11 ottobre all’1.30 di notte) e Brasile (in trasferta alle 2.30 del 15 ottobre, poco meno di trentasei ore prima di Lazio-Inter).

URUGUAY – I PRE-CONVOCATI PER OTTOBRE

Portieri: Martin Campana, Fernando Muslera;

Difensori: Ronald Araujo, Martin Caceres, Sebastian Coates, Maximiliano Falcon, José Maria Giménez, Diego Godin, Joaquin Piquerez, Yonathan Rak, Matias Vina;

Centrocampisti: Mauro Arambarri, Rodrigo Bentancur, Nicolas de la Cruz, Fernando Gorriaran, Nahitan Nandez, Brian Rodriguez, Lucas Torreira, Manuel Ugarte, Federico Valverde, Matias Vecino;

Attaccanti: Edinson Cavani, Giorgian de Arrascaeta, Maxi Gomez, Brian Lozano, Darwin Nunez, Gaston Pereiro, Jonathan Rodriguez, Luis Suarez, David Terans.