Uruguay devastante contro Panama. Vecino dell’Inter un’ora in campo

Uruguay batte Panama 5-0. Match senza storia con un super Edinson Cavani, autore di una doppietta. In campo per un’ora anche il centrocampista dell’Inter, Matias Vecino

SUCCESSO − L’Uruguay ha demolito in un match amichevole Panama per 5-0. In campo anche Matias Vecino, ormai per pochi ancora giocatore dell’Inter. Il centrocampista ha giocato titolare uscendo solamente al 62′. Uruguay devastante e soprattutto Cavani, autore di una doppietta tra primo e secondo tempo. In gol anche De La Cruz, Gomez – subentrato proprio a Vecino – e Rossi. Vecino è ormai prossimo a lasciare l’Inter a parametro zero. Oltre al Valencia, si è inserita anche un’altra squadra (vedi articolo).