Uruguay-Colombia, Vecino c’è ma spostato: le formazioni ufficiali

Per Uruguay-Colombia il fischio d’inizio è previsto all’1 di stanotte, in contemporanea con Paraguay-Argentina (vedi formazioni). Nelle scelte di Tabarez, e non c’erano dubbi, presente Vecino ma il giocatore dell’Inter partirà largo a destra.

URUGUAY-COLOMBIA – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Uruguay (4-4-2): Muslera; Nandez, J. Giménez, Godin, Vina; Vecino, Valverde, Bentancur, De Arrascaeta; B. Rodriguez, L. Suarez.

In panchina: Campana, Rochet, Araujo, G. Gonzalez, Coates, Piquerez, De la Cruz, Torreira, Pereiro, Nunez, Torres, Cavani.

Commissario tecnico: Oscar Washington Tabarez

Colombia (4-4-2): Ospina; Medina, Mina, Cuesta, Mojica; Cuadrado, Barrios, Uribe, L. Diaz; Santos Borré, Falcao.

In panchina: Vargas, Quintana, Munoz, D. Sanchez, E. Alvarez, Tesillo, Cuéllar, Lerma, Sinisterra, Quintero, D. Zapata, R. Martinez.

Commissario tecnico: Reinaldo Rueda