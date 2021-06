Uruguay-Cile 1-1: Vidal fa autogol, su azione propiziata da Vecino!

Uruguay-Cile di Copa América si è appena conclusa: 1-1 il risultato a Cuiabà nella terza giornata del Gruppo B. Vecino procura l’autogol di Vidal, che anticipa Suarez ma infila la sua porta. Alle 2 Argentina-Paraguay.

PAREGGIO – Uruguay e Cile non riescono a superarsi a vicenda e non vanno oltre l’1-1. Nella prima partita di stanotte in Copa América la Roja va avanti al 26′: Eduardo Vargas, meteora del Napoli, scambia con Ben Brereton e una volta in area scarica un potentissimo destro sotto la traversa. Match teso, come spesso capita fra queste due squadre. L’Uruguay, rimasto quattro partite a secco, si sveglia al 66′ ma a fare gol è… Arturo Vidal. Su corner dalla destra Matias Vecino colpisce di testa, il suo compagno all’Inter si perde Luis Suarez e nel disperato tentativo di anticiparlo nell’area piccola infila la sua porta. Grosse proteste da parte di Vidal, che rimane anche a terra, ma è confermato dal VAR. E per la CONMEBOL si tratta di autogol suo. Il cileno dell’Inter è poi uscito al 69′, mentre Vecino è rimasto in campo fino all’81’ per poi essere sostituito da Lucas Torreira. Uruguay-Cile termina 1-1, alle 2 Argentina-Paraguay.