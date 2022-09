Uruguay, Alonso conferma un proprietà Inter tra i convocati per le due amichevoli

Diego Alonso, Commissario Tecnico dell’Uruguay, nel comunicare la lista dei venticinque convocati in vista delle prossime due amichevoli, ha confermato un giocatore di proprietà dell’Inter.

CONVOCATI – Diego Alonso ha reso noto la lista ufficiale dei venticinque convocati dall’Uruguay impegnato in due amichevoli prima dell’inizio del Mondiale in Qatar. Il Commissario Tecnico conferma la presenza del giovane Martin Satriano, che con l’Empoli sta ritrovando continuità, oltre ad aver trovato il gol. L’Uruguay sarà impegnato venerdì 23 settembre in amichevole contro l’Iran, poi martedì 27 settembre contro il Canada.