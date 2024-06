Ungheria-Svizzera, Sommer c’è ma fuori un ex Inter: formazioni ufficiali

Ungheria-Svizzera apre il sabato degli Europei, secondo giorno del torneo dopo che ieri nella partita inaugurale la Germania ha stravinto 5-1 contro la Scozia. Sono appena uscite le formazioni ufficiali: c’è ovviamente Sommer in porta.

IL PRIMO – Yann Sommer avvia la serie di impegni dei tredici giocatori dell’Inter convocati per questi Europei. Lo farà alle 15 a Colonia in Ungheria-Svizzera, seconda partita del Gruppo A dopo il 5-1 della Germania sulla Scozia di ieri. Il portiere guida la formazione elvetica, che non avrà un ex Inter fra i titolari: Xherdan Shaqiri. Dato fra i titolari nella Svizzera, alla fine si accomoda in panchina con Michel Aebischer del Bologna assieme a Rubén Vargas a supporto dell’altra sorpresa Kwadwo Duah. Per l’Ungheria il commissario tecnico è italiano, Marco Rossi, e l’uomo chiave è Dominik Szoboszlai del Liverpool.

Ungheria-Svizzera, le formazioni ufficiali

Ungheria (3-4-2-1): Gulacsi; Lang, Orban, Szalai; Fiola, A. Nagy, Schafer, Kerkez; Sallai, Szoboszlai; Varga.

In panchina: Dibusz, Szappanos, Balogh, Négo, Adam, Bolla, Kleinheisler, Gazdag, Styles, Z. Nagy, Botka, Csoboth, Dardai, Horvath, Kata.

Commissario tecnico: Rossi.

Svizzera (3-4-3): Sommer; Schar, Akanji, Rodriguez; Widmer, Xhaka, Freuler, Ndoye; Aebischer, Duah, Vargas.

In panchina: Mvogo, Kobel, Stergiou, Elvedi, Embolo, Okafor, Steffen, Zesiger, Sierro, Shaqiri, Jashari, Amdouni, Rieder.

Commissario tecnico: Yakin.