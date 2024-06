Ungheria incredibile, Scozia KO al 100′! Ora sogna il ripescaggio

Finisce 0-1 Scozia-Ungheria. Le due nazionali obbligate a vincere se le danno di santa ragione. Ma apprensione per Varga.

CHE FINALE – Partita combattuta tra Scozia e Ungheria, che provano a darsela di santa ragione per vincere e volare agli ottavi di finale. I britannici ci arrivano con un punto in due partite, i magiari con zero. Partita con poche occasioni vere soprattutto nel primo tempo, dove la Scozia ci prova col solito McGinn e McTominay, ma la difesa dell’Ungheria si salva. Dall’altro, pericoloso Szoboszlai, il più talentuoso dei suoi. Nella ripresa, match sempre arrembante e duro e al 68′ tantissima apprensione per Varga, che viene abbattuto dal portiere scozzese perdendo i sensi. Medici e ambulanza in campo, si prega ovviamente per lui. L’arbitro dà dieci minuti di recupero per il lungo stop e al 100′ segna l’Ungheria con Csoboth, regalando un incredibile vittoria ai magiari. Ora possono sperare nel ripescaggio.

Ungheria-Scozia 1-0

100′ Csoboth (U)

CLASSIFICA GRUPPO A: Germania 7, Svizzera 5, Ungheria 3, Scozia 1