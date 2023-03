Ungheria-Bulgaria, le formazioni ufficiali: il giovane Iliev tra i titolari!

Tra pochissimo il fischio d’inizio di Ungheria-Bulgaria, per la seconda sfida di qualificazione a Euro 2024. Per il giovane centrocampista dell’Inter, Iliev, arriva la maglia da titolare. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre.

FORMAZIONI UFFICIALI – Nicola Iliev si guadagna la maglia della titolare con la Nazionale maggiore della Bulgaria. Il giovane centrocampista dell’Inter, che finora non ha mai trovato spazio nella Prima Squadra nerazzurra, sembra avere sempre più fiducia in nazionale. Nella prima partita per la qualificazione a Euro 2024 il classe 2004 è subentrato dalla panchina, contro l’Ungheria, invece, sarà in campo dal primo minuto. Di seguito le formazioni ufficiali di Ungheria-Bulgaria.

Ungheria (3-4-2-1): Dibusz; Lang, Orban, A. Szalai; Bolla, UN. Nagi, Vécsei, Kerkez; Sallai, Szoboszlai; Adamo.

Bulgaria (4-4-2): Naumov; Y. Stoyanov, Antov, Galabov, Markov; Petkov, Gruev, Karabelyov, N. Iliev; Despodov, Delev.