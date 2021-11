UFFICIALE – Italia, il sorteggio del playoff per Qatar 2022: le avversarie

Si sono appena svolti i sorteggi del playoff per gli ultimi posti al Mondiale in Qatar del 2022. L’Italia sarà nel tabellone insieme a Macedonia del Nord, Portogallo e Turchia. La semifinale sarà proprio contro i macedoni.

PERCORSO DIFFICILE – Brutte notizie dal sorteggio per i playoff per le qualificazioni al Mondiale in Qatar del 2022. L’Italia, infatti, si trova nello stesso tabellone con il Portogallo di Cristiano Ronaldo, la Macedonia del Nord e la Turchia di Hakan Calhanoglu. Gli azzurri affronteranno proprio la Macedonia del Nord. In caso di vittoria, l’eventuale finale sarebbe in trasferta contro i lusitani o la Turchia.