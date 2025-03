UFFICIALE – Infortunio Lautaro Martinez: il comunicato dell’Argentina

Lautaro Martinez ha risposto alla chiamata dell’Argentina in vista dei prossimi due impegni, nonostante il problema accusato nei minuti finali di Atalanta-Inter 0-2. Proprio in questi minuti è arrivata l’ufficialità riguardo la sua convocazione per i prossimi impegni.

COMUNICATO – Lautaro Martinez non prenderà parte alla sfida contro l’Uruguay e il Brasile a causa di un infortunio muscolare al bicipite femorale sinistro. L’attaccante dell’Inter, infatti, oggi ha lasciato il ritiro. La conferma è arrivata direttamente dalla Federazione argentina attraverso un comunicato ufficiale: “L’attaccante Lautaro Martinez sarà assente dalla squadra per il doppio appuntamento di marzo a causa di un infortunio muscolare al bicipite femorale sinistro“. Lautaro Martinez, già alle prese con un affaticamento muscolare dopo la sfida contro l’Atalanta, ha risposto alla convocazione dell’Argentina, ma gli esami medici effettuati in ritiro hanno evidenziato un problema più serio del previsto. Il commissario tecnico Lionel Scaloni e lo staff medico della Selección hanno quindi deciso di non rischiare il giocatore, preferendo risparmiarlo per garantirne un recupero completo.

L’Inter dialoga con l’Argentina e valuta Lautaro Martinez

INFORTUNIO – L’Inter dal canto suo è in costante contatto con la nazionale argentina per monitorare la situazione e valutare i tempi di recupero dell’attaccante. Al momento non sono stati forniti dettagli sui giorni di stop necessari, ma il bicipite femorale è una zona delicata, e l’Inter farà di tutto per evitare ricadute. Il focus ora è sul rientro in vista dei prossimi impegni cruciali in campionato, Coppa Italia e Champions League. L’assenza di Lautaro costringerà Scaloni a ridisegnare l’attacco per le sfide contro Uruguay e Brasile. L’alternative più probabile in questo momento è Julian Alvarez dell’Atletico Madrid.