UFFICIALE – Baldini è il nuovo allenatore dell’Italia Under-21!

Silvio Baldini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale Under 21. Dopo la promozione in Serie B conquistata con il Pescara nella scorsa stagione, il tecnico toscano raccoglie l’eredità di Carmine Nunziata alla guida degli Azzurrini.

IN NAZIONALE – Silvio Baldini dopo la promozione in Serie B col Pescara, riparte dalla Nazionale dell’Italia Under-21. Un incarico prestigioso, che rappresenta anche un ritorno in Federazione per Baldini, già coinvolto in passato nei quadri tecnici giovanili della FIGC. La scelta della FIGC punta su esperienza, carisma e capacità motivazionali, elementi che hanno sempre contraddistinto il percorso di Baldini. Accanto a lui, nello staff tecnico, ci sarà Andrea Barzagli. L’ex difensore della Juventus e campione del mondo 2006 ricoprirà il ruolo di assistente tecnico. Una figura di grande spessore che aggiunge competenza, serietà e conoscenza profonda del calcio internazionale. Per Barzagli si tratta di una nuova tappa nella carriera post-calcistica, dopo le esperienze da opinionista e collaboratore tecnico nella Juventus.

L’Italia riparte dall’Under-21: rifondazione!

CRESCITA – L’obiettivo è chiaro: riportare la Nazionale U21 ai vertici europei, formando al contempo talenti pronti per il salto nella Nazionale maggiore. La FIGC ha deciso di ripartire con un progetto ambizioso e identitario, affidandosi a un tecnico come Baldini, noto per le sue idee forti e per la capacità di instaurare un rapporto profondo con i giocatori.