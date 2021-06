Ucraina-Macedonia, Shevchenko rialza la testa: 3 punti conquistati!

Ucraina-Macedonia, sfida valida per la seconda giornata del Girone C di Euro 2020, si è appena conclusa. Di seguito risultato e marcatori

RISULTATO – Ucraina-Macedonia, sfida valida per la seconda giornata del Girone C di Euro 2020, si è appena conclusa. La squadra di Shevchenko, dopo l’amara sconfitta con l’Olanda, rialza la testa e batte la Macedonia di Pandev per 2-1: vantaggio siglato da Yarmolenko al 29′, raddoppio al 34′ con Yaremchuk. Al 57′ i macedoni accorciano con Alioski mentre all’84’ l’Ucraina fallisce la rete del 3-1 con Malinovskyi.