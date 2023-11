Ucraina-Italia, la probabile formazione: la quota Inter non si riduce! − SM

L’Italia si prepara alla trasferta tedesca contro l’Ucraina. Basta un punto per volare direttamente agli Europei del 2024. Spalletti si affida a tanta Inter.

NERO-AZZURRI − Luciano Spalletti è pronto alla trasferta tedesca con la sua Italia per il delicatissimo match contro l’Ucraina. L’ex tecnico del Napoli ha bisogno della massima concentrazione per non rischiare di perdere un pass importantissimo per i prossimi Europei del 2024. Agli Azzurri infatti, basterà un punto contro gli ucraini per volare matematicamente ai prossimi campionati europei da vincitori in carica. In caso di sconfitta invece, a marzo l’Italia sarà costretta a rimettersi in gioco negli spareggi – come successo agli scorsi due mondiali. Spalletti allora, è pronto ad affidarsi a un gruppo folto di giocatori dell’Inter. In mattinata infatti, il ct azzurro ha lavorato alla rifinitura prima della partenza del pomeriggio. In difesa, con Acerbi e Gatti al centro e Di Lorenzo e l’interista Dimarco sulle fasce. A centrocampo invece, oltre a Jorginho in regia, spazio a Barella e Frattesi ai due lati. In attacco invece, spazio al trio composto da Politano, Raspadori e Chiesa. Questa la probabile formazione degli azzurri come raccolto da Sport Mediaset:

(4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Gatti, Dimarco; Barella, Jorginho, Frattesi, Politano, Raspadori, Chiesa.