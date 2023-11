Ucraina-Italia, Barella punto fermo! Si candida un altro dell’Inter: la formazione

Ucraina-Italia sarà una partita fondamentale per la qualificazione diretta ai prossimi Europei 2024. Una sfida da dentro o fuori essendo entrambe le squadre a 13 punti in classifica. Luciano Spalletti recupera qualche giocatore e ne esclude cinque dai convocati, tra questi anche Domenico Berardi. Nella probabile formazione della sfida di oggi presente il solito Nicolò Barella, che non sarà l’unico dell’Inter a giocare titolare questa sera.

PROBABILE FORMAZIONE – Ucraina-Italia per evitare figuracce, soprattutto da campioni in carica. Gli azzurri hanno ben due risultati per qualificarsi direttamente a Euro2024 senza passare dai playoff e per questo servirà l’undici migliore a disposizione in questo momento. Rispetto la precedente sfida vinta contro la Macedonia del Nord ci sarà inevitabilmente qualche cambio, a partire dalla difesa, dove non ci sarà Matteo Darmian, autore del primo gol. Al suo posto ritorna a disposizione Di Lorenzo. I due centrali saranno Gianluca Mancini e Francesco Acerbi, con la conferma ancora di Federico Dimarco a sinistra. A centrocampo Nicolò Barella è il pilastro dell’Italia così come per l’Inter, mentre l’altra mezzala potrebbe essere proprio il compagno di squadra, Davide Frattesi, con Jorginho regista. In attacco la conferma è chiaramente quella di Federico Chiesa, con Matteo Politano che dovrebbe giocare a destra. Al centro spazio per Gianluca Scamacca.

Di seguito la probabile formazione dell’Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Mancini, Dimarco; Barella, Jorginho, Frattesi; Politano, Scamacca, Chiesa.