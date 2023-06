Turchia vincente contro il Galles, per Calhanoglu rigore sbagliato

La Turchia non sbaglia nel gruppo D delle qualificazioni per gli Europei del 2024. La nazionale vince contro il Galles per 2-0, ma Hakan Calhanoglu sbaglia un calcio di rigore nel secondo tempo.

ERRORE – I compagni hanno salvato quest’oggi Hakan Calhanoglu. La Turchia vince con il risultato di 2-0 contro il Galles in casa e sale a 9 punti ottenuti in 4 partite nel gruppo D delle qualificazioni per gli Europei del 2024. Primo posto in solitaria per la compagine del centrocampista dell’Inter, che si avvicina sempre di più alla competizione che l’ultima volta ha vinto l’Italia. Nonostante il successo per Calhanoglu è una serata no, perché al minuto 64 si fa parare un rigore sulla sinistra da Danny Ward. Fortunatamente per lui 5 minuti dopo Umut Nayir segna il primo vantaggio. Al 72′ il giovane classe 2005 Arda Guler chiude il match con l’assist di Orkun Kokcu.