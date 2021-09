Turchia, tutto facile dopo l’ingresso di Calhanoglu: tris a Gibilterra

La Turchia di Calhanoglu vince facile a Gibilterra, pur senza dominare. Protagonista il centrocampista dell’Inter, che segna uno dei gol del match (vedi articolo). È 0-3 il risultato finale.

IN GOL – Serve l’ingresso di Hakan Calhanoglu alla Turchia per vincere in casa di Gibilterra. La nazionale di Senol Gunes chiude il primo tempo sullo 0-0, complice anche un rigore sbagliato da Enes Unal al 4′. Poi la sblocca Ibrahim Dervisoglu al 54′ e da lì è tutto in discesa. Calhanoglu firma il raddoppio al 65′, Kenan Karaman rende definitivo lo 0-3 all’83’. La Turchia si conferma in testa al girone, con un punto in più di Olanda e Norvegia.