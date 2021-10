Turchia-Norvegia, 90′ in campo e solo un pareggio per Calhanoglu

Turchia-Norvegia, partita valevole per le Qualificazioni Mondiali a Qatar 2022, si è giocata questa sera al Fenerbahçe Sükrü Saracoglu Stadyumu di Istanbul. La sfida è finita 1-1.

PARI – Il centrocampista dell’Inter Hakan Calhanoglu parte titolare in Turchia-Norvegia, match del Gruppo G di Qualificazioni Mondiali. Ad aprire le marcature è la squadra di casa con Kerem Aktürkoglu al 6′. Il pareggio arriva al 41′ con Kristian Thorstvedt. Il match termina sul punteggio di 1-1. La Turchia sale a 12 punti e non riesce a scavalcare la Norvegia in classifica. Per Calhanoglu 90′ in campo.