La Turchia non va oltre il pari col Galles: un segnale da Calhanoglu!

Turchia-Galles di Nations League termina 0-0. Vincenzo Montella si ritrova in inferiorità numerica e pesca Hakan Calhanoglu dalla panchina: un messaggio del turco all’Inter.

SFIDA – Galles-Turchia è il match valido per la prima giornata del girone di Nations League. Le due squadre, in campo alle ore 20.45 al Cardiff City Stadium, appartengono al Gruppo G, insieme a Islanda e Montenegro. Il risultato finale che segna il tabellone al termine della sfida è quello di 0-0. Nessun gol, dunque, nei primi 90′ minuti disputati da entrambe le squadre e poche emozioni. Da segnalare, però, l’espulsione di Baris Alper Yilmaz, che al 63′ lascia in dieci la Turchia di Vincenzo Montella. Il calciatore del Galatasaray, già ammonito, viene punito con un cartellino giallo dall’arbitro dopo un fallo. Subito dopo, al 65′, arriva il momento di entrare in campo per Hakan Calhanoglu.

Galles-Turchia, c’è anche Calhanoglu!

INGRESSO – Il regista dell’Inter non è stato schierato titolare in Galles-Turchia da Vincenzo Italiano, che alla vigilia del match aveva reso nota l’indecisione sul suo utilizzo. Calhanoglu, che proviene da un leggero affaticamento dopo la sfida di campionato contro l’Atalanta, ha ripreso la condizione e la sua entrata in campo, anche se solo per l’ultima mezz’ora di gioco, ne dà conferma. L’ingresso sul terreno di gioco di Calhanoglu non aiuta la Turchia a sbloccare il match, neanche nell’ampio recupero di otto minuti assegnato nel secondo tempo. Il Galles conquista un punto in Nations League e nel frattempo l’Inter recupera completamente un altro calciatore.