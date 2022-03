Turchia-Italia, Mancini con tanti giovani. Panchina per i due dell’Inter – TS

Turchia-Italia è la gara amichevole in programma questa sera. Mancini è pronto a dare spazio a diversi giovani che hanno avuto meno spazio nel corso delle qualificazioni. Bastoni e Barella dalla panchina

IN CAMPO – Turchia-Italia in programma questa sera segna la ripartenza degli Azzurri di Mancini dopo la disfatta del Barbera contro la Macedonia. Per la sfida di Istanbul il CT punterà su diversi giovani che hanno trovato meno spazio nel corso delle qualificazioni: nel 4-3-3 quindi, spazio in attacco a Scamacca, Raspadori e Zaniolo, con Cristante, Tonali e Pessina a formare la linea dei centrocampisti. Davanti a Donnarumma in porta, in difesa agiranno De Sciglio e Biraghi sugli esterni con i due veterani Chiellini ed Acerbi in mezzo. Secondo Tuttosport, quindi, Barella e Bastoni dovrebbero partire, almeno inizialmente, dalla panchina.

Fonte: Tuttosport – Stefano Salandin