Turchia-Italia, l’Inter spera: Mancini fa le prime scelte per martedì

Turchia-Italia si giocherà, purtroppo, martedì alle 20.45 a Konya come semplice amichevole fra due squadre che non andranno ai Mondiali. Mancini, fa sapere Sky Sport, può fare delle scelte di formazioni che fanno sorridere l’Inter.

RIPOSANO ENTRAMBI? – Non sembra esserci spazio per Nicolò Barella e Alessandro Bastoni nell’amichevole Turchia-Italia di martedì sera. Secondo Sky Sport in difesa i due favoriti sono Francesco Acerbi e Giorgio Chiellini, peraltro con Leonardo Bonucci che oggi si è allenato in gruppo (vedi articolo). A centrocampo, invece, sono favoriti Bryan Cristante davanti alla difesa con Sandro Tonali e Matteo Pessina come interni. Non dovessero giocare i due dell’Inter sarebbe sicuramente un vantaggio in vista di domenica con la Juventus.