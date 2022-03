Turchia-Italia, escluso anche Luiz Felipe. In arrivo anche altri tre tagli

Continuano le defezioni in vista dell’amichevole (inutile…) Turchia-Italia di martedì ore 20.45 a Konya. Mancini, dopo i sei di ieri (vedi articolo), fa tornare a casa anche Luiz Felipe. Non sarà l’ultimo.

GRUPPO DA TAGLIARE – Per Turchia-Italia saranno ventitré i giocatori a disposizione di Roberto Mancini. Il gruppo degli Azzurri ne contava trentatré fino a ieri, poi sono cominciate le esclusioni. Prima Marco Verratti, poi nel pomeriggio Domenico Berardi, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne, Jorginho e Gianluca Mancini. Ora, riporta Sky Sport, risulta indisponibile anche Luiz Felipe che fa così ritorno alla Lazio. La rosa della Nazionale è al momento composta da ventisei elementi, ma domani partiranno per Konya tre in meno. La speranza per l’Inter è che nella lista finale possano essere risparmiati Nicolò Barella e Alessandro Bastoni…

TURCHIA-ITALIA – I CONVOCATI DI MANCINI

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Pierluigi Gollini (Tottenham), Salvatore Sirigu (Genoa);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Mattia De Sciglio (Juventus), Emerson Palmieri (Lione), Alessandro Florenzi (Milan);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Sampdoria), Sandro Tonali (Milan);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Joao Pedro (Cagliari), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo), Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Roma).