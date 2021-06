Turchia-Italia, due non al meglio. Barella giocherà titolare? La probabile

Turchia-Italia, Roberto Mancini pronto al debutto con la sua Nazionale che si prepara per Euro2020. Venerdì la prima partita del girone, di seguito la probabile formazione.

LE ULTIME – Turchia-Italia, Roberto Mancini prepara la squadra verso il debutto ad Euro2020. Marco Verratti è pronto al ritorno in campo, ma non è ancora al meglio così come Florenzi, reduce da un affaticamento muscolare. Ecco perché sulla corsia di destra potrebbe vedersi Toloi, così come provato in allenamento. In difesa invece dovrebbero esserci Chiellini e Spinazzola, e uno solo tra Acerbi e Bonucci. Panchina per il giovane Alessandro Bastoni. Trio di centrocampo che dovrebbe essere composto da Jorginho, Pessina e l’interista Nicolò Barella. In attacco spazio al trio Insigne, Immobile e Bernardeschi, in vantaggio su Federico Chiesa.

Di seguito la probabile formazione dell’Italia (4-3-3): Donnarumma; Toloi, Acerbi, Chiellini, Spinazzola; Pessina, Jorginho, Barella; Bernardeschi, Immobile, Insigne.