Turchia-Islanda, le formazioni ufficiali: rassicurazioni su Calhanoglu

Non solo Israele-Italia: alle ore 20.45 è in programma anche Turchia-Islanda, sfida valevole per il gruppo B4 della Lega B della UEFA Nations League. Nelle scelte del Commissario Tecnico Vincenzo Montella spicca quella su Hakan Calhanoglu, dal cui impiego arrivano rassicurazioni per l’Inter.

RECUPERATO AL MASSIMO – Serata di UEFA Nations League, con la seconda giornata delle varie leghe che andranno poi a chiudere la sosta per le nazionali. Tanta Inter questa sera in campo. Non fa eccezione Turchia-Islanda, valevole per la Lega B della competizione. La curiosità, chiaramente, è tutta su Hakan Calhanoglu, già tornato in campo – dopo gli acciacchi post Atalanta – per uno spezzone nella sfida pareggiata dalla nazionale del Bosforo in Galles. E il centrocampista nerazzurro sarà regolarmente in campo questa sera da titolare, con tanto di fascia da titolare al braccio. Di seguito le formazioni ufficiali della partita.

Turchia-Islanda (Nations League, Lega B, Gruppo B4), le formazioni ufficiali

TURCHIA (4-2-3-1): Mert Günok; Mert Müldür, Demiral, Bardakci, Elmali; Calhanoglu, Yüksek; Can Kahveci, Arda Güler, Aktürkoglu; Umut Nayir.

Panchina: Bayindir, Cakir, Celik, akaydin, Yokuslu, Kökcü, Yildiz, Özcan, Topcu, Uzun, Dinkci, Ayhan

Commissario Tecnico: Vincenzo Montella

ISLANDA (4-3-3) Valdimarsson; Finnson, Hermannsson, Grétarsson, Pálsson; J. Gudmundsson, Thordarson, Anderson; G. Sigurdsson, A. Gudjohnsen, Thorsteinsson.

Panchina: Ólafsson, Gunnarsson, Sampsted, Fridriksson, Magnusson, A. Sigurdsson, Oskarsson, Willumsson, Tomasson, Johannesson, Traustason

Commissario Tecnico: Age Hareide