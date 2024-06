Turchia, Calhanoglu sfida il Portogallo di Leao! Montella sorprende: le formazioni

La Turchia di Calhanoglu scende in campo alle ore 18 contro il Portogallo per la seconda giornata del Gruppo F di Euro 2024. Entrambe a quota 3 punti, vanno alla ricerca della vittoria per la conquista del primo posto e ovviamente del passaggio del turno. Sempre per il Gruppo F, Georgia e Repubblica Ceca non sono andate oltre il pareggio

PROTAGONISTI – La Turchia dell’interista Hakan Calhanoglu, protagonista sia in campo che fuori con i tanti rumors di mercato sul presunto interesse del Bayern Monaco, affronta il Portogallo della stella Cristiano Ronaldo e di Rafa Leao, in dubbio alla vigilia del match ma regolarmente in campo dal 1′.

SORPRESE – Qualche sorpresa in più tra le fila della Turchia dove il Commissario Tecnico, Vincenzo Montella, rinuncia a sorpresa ai due giovani talenti Yildiz e Guler. Martinez conferma come detto Leao al fianco di Cristiano Ronaldo, l’unico cambio è in mezzo con Palhinha al posto di Dalot.

Turchia-Portogallo, Montella sorprende con due esclusioni inaspettate: Calhanoglu dal 1′, Leao pure

TURCHIA (4-2-3-1): Bayindir; Celik, Akaydin, Bardakci, Kadioglu; Calhanoglu, Ayhan; Akgun, Kokcu, Akturkoglu; Yilmaz. Commissario Tecnico: Montella

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Nuno Mendes; Vitinha, Palhinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Ronaldo, Leao. Commissario Tecnico: Martinez