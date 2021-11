La Turchia batte Montenegro: Calhanoglu vola ai play-off per Qatar 2022!

Montenegro-Turchia, sfida di Qualificazioni Mondiali, si è giocata al Gradski Stadion di Podgorica. Il match è terminato sul punteggio di 1-2 per la nazionale di Calhanoglu.

SPAREGGI – Il Gruppo G di Qualificazioni Mondiali mette di fronte il Montenegro e la Turchia a caccia del pass per Qatar 2022. Nel primo tempo i padroni di casa sbloccano il match con Fatos Beciraj al 3′. La squadra di Hakan Calhanoglu trova il pareggio grazie alla rete di Kerem Akturkoglu al 22′. Il sorpasso arriva nella ripresa, questa volta è Orkun Kokçu a infilare la palla in rete al 60′. Il match si chiude sul punteggio di 1-2, con il centrocampista dell’Inter che rimane in campo fino al 90′. La Turchia chiude al secondo posto con 21 punti alle spalle dell’Olanda e si aggiudica l’accesso ai play-off (vedi articolo).