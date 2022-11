Trossard si pone come alternativa a Lukaku: «Falso nove? Posso giocarci»

Leandro Trossard, giocatore del Brighton e nazionale del Belgio, si è espresso in merito all’attacco dei Red Devils. Lukaku dell’Inter è al momento infortunato e potrebbe essere lui l’alternativa

ALTERNATIVA A LUKAKU − Trossard si pone come sostituto del centravanti dell’Inter non al meglio fisicamente: «Posso sicuramente giocare in un sistema con un falso nove. Nelle ultime partite abbiamo giocato così anche al Brighton e mi è andata bene. Tuttavia, non so se l’allenatore della nazionale mi vede come un’alternativa in questa posizione. Io inoltre non so come l’allenatore vorrà giocare contro l’Egitto venerdì, avrà già qualcosa in mente e il Mondiale sta arrivando». Le sue parole a 7 sur 7.