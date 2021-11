Trionfo Olanda! La nazionale di Dumfries accede direttamente ai Mondiali

Olanda-Norvegia, match di Qualificazioni Mondiali, è andato in scena allo Stadion Feijenoord “de Kuip” di Rotterdam. La partita è terminata sul 2-0. I padroni di casa si qualificano per Qatar 2022.

ACCESSO DIRETTO – L’Olanda ospita la Norvegia in quello che è un vero e proprio spareggio per Qatar 2022 nel Gruppo G. I padroni di casa, senza Stefan de Vrij out per infortunio (vedi articolo), devono difendere il primo posto per l’accesso diretto ai prossimi Mondiali. Il primo tempo si chiude sul punteggio di 0-0. La gara si sblocca solo nel finale, grazie al giocatore del Tottenham Steven Bergwijn che all’84’ sfrutta un assist di Arnaut Danjuma e porta in vantaggio gli Oranje. Memphis Depay al 91′ mette il sigillo finale sul match. L’esterno dell’Inter Denzel Dumfries in campo per tutti i 90′, con un’ammonizione al 79′. L’Olanda chiude in testa con 23 punti e accede direttamente ai prossimi Mondiali. Ai play-off andrà la Turchia di Hakan Calhanoglu (vedi articolo).