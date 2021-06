Tra Francia e Germania decide un… autogol! 1-0 a Monaco

Francia-Germania era la partitissima che concludeva la prima giornata degli Europei. A Monaco di Baviera sono i Bleus a vincere, anche se l’unico gol del match lo segna Hummels (nella sua porta).

BASTA UN AUTOGOL – La Francia fa due gol (annullati), la Germania ne fa uno (nella sua porta) e la supersfida di stasera agli Europei finisce 1-0. Il big match inizia subito a ritmo alto, con Paul Pogba vicino al vantaggio di testa. A segnare è Mats Hummels, ma nella porta sbagliata: su cross teso di Lucas Hernandez anticipa Kylian Mbappé pronto a segnare da due passi, ma fa autogol. Nella ripresa alla Francia vengono annullate due reti, peraltro la prima splendida di Mbappé con un destro a giro sul secondo palo. L’attaccante è però in fuorigioco, così come all’85’ quando serve a Karim Benzema il raddoppio. In questo caso è il VAR a intervenire per evitare il 2-0. In mezzo anche una richiesta di rigore, con Hummels che interviene alla disperata e prende molto più l’avversario del pallone, ma l’arbitro lascia proseguire. Francia a tre punti come il Portogallo, Germania al palo assieme all’Ungheria.