Topalovic incanta la Slovenia U19. L’Inter ci ha visto lungo!

Luka Topalovic non ha mostrato tutto il suo potenziale nelle prime tre gare con l’Inter Primavera. La Slovenia Under 19 però si gode il suo gioiello, numeri incredibili per il centrocampista nerazzurro.

IMPATTO – Luka Topalovic non ha avuto un impatto proprio positivo con il calcio italiano. Il centrocampista non ha dato tanto a mister Zanchetta, che con la sua Inter Primavera ha trovato un solo successo in tre partite. Topalovic è sempre partito dal primo minuto, eppure non ha mai inciso come ci si aspettava. La prestanza fisica c’è, la tecnica si vede, mancano ancora i ritmi.

NUMERI – Luka Topalovic sta comunque raccogliendo numeri impressionanti con la sua nazionale. Il giovane sembra voler bruciare le tappe e arrivare subito tra i grandi nei prossimi mesi. Il classe 2006 di appena 18 anni ha segnato tre gol nelle ultime quattro gare. Uno è arrivato proprio questa mattina nell’amichevole con l’Irlanda finita con il risultato di 1-1. Il centrocampista ha trovato continuità rispetto a ciò che si è visto con l’Inter. Lo scorso 7 settembre ha segnato su calcio di rigore nel secondo tempo anche nella sconfitta della sua Slovenia Under 19 contro la Polonia. La sua prima vittima di questo filotto? Proprio l’Italia, dove oggi deve solamente ambientarsi per giocare al meglio.