Topalovic esordisce all’Europeo U-21! Con la Slovenia nuovo test

Luka Topalovic ha fatto il suo ingresso nel match dell’Europeo U-21 pareggiato dalla sua Slovenia contro l’Inghilterra per 0-0. Nuova tappa nel percorso di crescita del calciatore dell’Inter.

L’ESORDIO – Luka Topalovic si sta affacciando al calcio che conta in maniera progressiva, evitando di bruciare le tappe: il nuovo step in questo processo è stato dato dall’esordio con la Slovenia all’Europeo U-21. Il match, disputato dalla sua Nazionale contro l’Inghilterra e terminato per 0-0, ha visto il calciatore dell’Inter giocare gli ultimi 7 minuti. Un primo approccio alla competizione europea, dunque, per un giocatore su cui i nerazzurri puntano con convinzione per il futuro. Per lui, il piano da predisporre per la prossima stagione è chiaro: mettere minuti nelle gambe e fare esperienza nel – difficile e allenante – Campionato di Serie C con l’Inter U23. Il futuro può attendere: le premesse per rendere lungo il viaggio da percorrere insieme ci sono tutte.