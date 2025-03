Thuram torna a Milano, Deschamps: «Integrità fisica una priorità. Rischio inutile!»

Thuram non prenderà parte alla sfida tra Francia e Croazia. Il commissario tecnico Deschamps ha infatti deciso di non rischiare il calciatore, che da circa un mese convive con problemi alla caviglia sinistra. Una scelta dettata dalla volontà di preservare l’integrità fisica dell’attaccante.

IL MOTIVO – Inizialmente convocato per gli impegni della nazionale, Marcus Thuram è stato successivamente escluso dalla lista dei giocatori a disposizione della Francia. In conferenza stampa, Didier Deschamps ha spiegato la sua decisione, sottolineando l’importanza della gestione del minutaggio e della condizione fisica degli atleti: «Ovviamente non sono qui per correre rischi inutili, come fatto con Thuram, che sarebbe potuto restare con noi. La priorità è all’integrità fisica dei calciatori. Devo prendermi cura dei giocatori, questo è il mio pensiero. Il gruppo è qui con l’obiettivo di cercare la qualificazione, il che non va contro l’idea di gestire il minutaggio di ogni giocatore».

Momento cruciale per la stagione di Thuram: condizione fisica al primo posto!

ORA RIPOSO E RECUPERO – Questa scelta dimostra l’attenzione del tecnico francese nei confronti dei suoi giocatori, evitando di forzare la presenza in campo di un elemento chiave se non è al massimo della forma. Thuram, che finora ha avuto un ruolo importante con l’Inter, ha preferito restare a Milano per continuare il lavoro di recupero e non aggravare la situazione. Il numero 9 nerazzurro proseguirà con il suo percorso di recupero sotto la supervisione dello staff medico dell’Inter, con l’obiettivo di tornare al meglio il prima possibile. Intanto, la Francia si prepara ad affrontare la Croazia.