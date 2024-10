Thuram recuperato, subito titolare con la Francia? L’Inter sorride – CdS

Buone notizie per l’Inter e per la Francia: Marcus Thuram ha completamente recuperato dal problema alla caviglia subito nell’ultima sfida di campionato contro il Torino e, secondo il Corriere dello Sport, è pronto a giocare titolare la sfida di Nations League.

RECUPERATO – Marcus Thuram sembra ormai aver lasciato alle spalle l’infortunio e sarà disponibile questa sera per la sfida di Nations League tra Francia e Belgio, dove potrebbe partire da titolare. Dopo un inizio di stagione straordinario con l’Inter, Thuram è pronto a dimostrare lo stesso valore anche con la maglia dei Bleus. In Serie A, l’attaccante francese sta vivendo un momento d’oro: 7 gol in 7 partite, attuale capocannoniere del campionato.

In Francia diverso, parla Deschamps

IL CT – Nonostante il successo e la fiducia guadagnata all’Inter, con la Francia l’attaccante fatica ancora a trovare continuità e incisività. Il CT Didier Deschamps, in conferenza stampa prepartita, ha cercato di spiegare le ragioni di questo differente rendimento: «All’Inter è molto efficace perché gioca in un sistema molto particolare. Gli attaccanti hanno praticamente l’obbligo di essere decisivi. Ciò richiede fiducia e tranquillità, quelle cose che ti portano a fare la cosa giusta». La sfida contro il Belgio rappresenta dunque un’occasione cruciale per Thuram, che potrebbe partire dal primo minuto.

Fonte: Corriere dello Sport – Antonello Gioia