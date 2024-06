Thuram e Pavard in Francia-Lussemburgo: solo uno giocherà dal 1′

Thuram e Pavard si trovano in Nazionale con la Francia. Entrambi convocati per Euro 2024, domani disputeranno l’amichevole contro Lussemburgo.

IN NAZIONALE − Marcus Thuram e Benjamin Pavard, dopo aver trionfato con la maglia dell’Inter, vorranno fare lo stesso con la maglia della Francia. I due sono stati convocati da Deschamps per Euro 2024. Domani, la Nazionale vice campione del Mondo giocherà un’amichevole contro Lussemburgo. Test match prima della competizione continentale. Deschamps, sostiene l’Equipe, sembra aver già scelto la formazione che domani scenderà in campo a Metz. Nell’undici presente Thuram e non Pavard. L’attaccante dell’Inter sarà al centro dell’attacco, coadiuvato dal fresco giocatore del Real Madrid, Mbappe, e da Dembele.

Thuram titolare in Francia-Lussemburgo: la probabile formazione senza Pavard

TITOLARE − Per la prima amichevole pre-Europeo (poi ci sarà il Canada), Deschamps sceglierà solamente uno dell’Inter dall’inizio: ossia Thuram. L’attaccante campione d’Italia giocherà al posto dell’ormai ex Milan Olivier Giroud. Mentre Pavard partirà dalla panchina, preferiti Upamecano e Konate come centrali di difesa, Kounde e Clauss come terzino destro e sinistro. La probabile formazione di Deschamps per la sfida a Lussemburgo secondo l’Equipe.

Maignan; Koundé, Upamecano, Konaté, Clauss; Zaire-Emery (o Kanté), Fofana, Griezmann; O. Dembélé, M. Thuram, Mbappé.