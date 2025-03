Thuram lascia il ritiro della Francia. Un obiettivo condiviso con l’Inter!

Marcus Thuram non farà parte della selezione della Francia che disputerà gli impegni di Nations League contro la Croazia: il francese potrà restare con i compagni dell’Inter per recuperare da un problema fisico.

LA NOTIZIA – Marcus Thuram, calciatore dell’Inter, non partirà con la Francia per le sfide di Nations League che i transalpini dovranno disputare contro la Croazia. L’attaccante nerazzurro resterà a Milano per recuperare dal problema alla caviglia che lo attanaglia da più di un mese. Piuttosto che volare con la propria Nazionale, rischiando di complicare ulteriormente le proprie condizioni, il francese potrà dunque restare ad Appiano Gentile per gestire nella maniera più efficace possibile il recupero in vista dei prossimi impegni.

Thuram, alla Francia si può pensare successivamente: il francese intende proseguire nel percorso verso un traguardo storico con l’Inter

LO SCENARIO – Thuram sta gradualmente tornando a quello stato di forma ottimale visto all’inizio di questa stagione. Il calciatore francese, pur non trovando la porta con la stessa continuità vista in quel periodo, sta garantendo un apporto significativo in termini di costruzione dell’azione offensiva secondo i dettami impartiti dal tecnico Simone Inzaghi. Poter contare su un Thuram pienamente in grado di assicurare i ritmi, l’intensità, la qualità e la costanza auspicati dai nerazzurri potrebbe rappresentare una base importante per il prosieguo della stagione. Non vi è dubbio che il piacentino veda di buon occhio la permanenza del francese a Milano, nell’ottica in cui ciò possa giovare al suo recupero e, dunque, all’Inter nel suo complesso.